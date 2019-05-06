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لماذا وبخت الملكة إليزابيث ميجان ماركل؟

الإثنين 06/مايو/2019 - 04:59 ص
لماذا وبخت الملكة إليزابيث ميجان ماركل؟
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كشف كتاب نشر حديثًا في لندن أن الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، قامت بتوبيخ الممثلة الأمريكية السابقة ميغان ماركل، قبيل زواجها من الأمير هاري حفيد الملكة، بسبب البيض.

وأشارت مؤلفة الكتاب المختصة بالشؤون الملكية، "كاثي نيتشول"، إلى أن "الحادث وقع في قصر وندسور الملكي في شهر مايو العام الماضي، بعد أن غضبت ماركل بسبب وجود البيض في الطعام المعد لضيوف الزفاف، بدعوى أن بعضًا منهم وخاصة زملاءها الممثلين لا يتناولون البيض بسبب اتباعهم نظامًا غذائيًا خاصًا".


وأوضحت الكاتبة أن "ماركل دخلت في جدال مع الطباخ الملكي، الذي أكد لها أن الطعام لا يحتوي على البيض، رغم أنها تذوقته ووجدت أنه يشتمل على البيض".

ووفقًا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، قالت الكاتبة: "في تلك اللحظة دخلت الملكة إليزابيث القاعة ولاحظت الجدال بين ماركل والطباخ الملكي… فاقتربت من ماركل وأخذتها جانبًا، وقالت لها بغضب: ميجان.. نحن في هذه العائلة لا نتحدث للناس بهذه الطريقة".


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