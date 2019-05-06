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مفاجأة غير سارة لمتابعي "diriliş ertuğrul"!

الإثنين 06/مايو/2019 - 04:30 ص
مفاجأة غير سارة لمتابعي diriliş ertuğrul!
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يودع عشاق "قيامة أرطغرل" المسلسل مع انتهاء الموسم الخامس الذي يعرض الآن.

وتحدد موعد عرض الحلقة الـ150 والأخيرة من المسلسل يوم 29 مايو المقبل فيما يستكمل المسلسل لكن باسم جديد وأبطال جدد، إذ سيكون باسم "قيامة عثمان" ويقوم ببطولته الممثل التركي بوراك أوزجيفيت الذي اشتهر عربيا باسم "بالي بيك".

يذكر أن مسلسل "قيامة أرطغرل" عرض في تركيا عبر قناة TRT التابعة للدولة التركية، وتابعه الجمهور العربي عبر مواقع الإنترنت وبعض القنوات التي عرضته مترجما.

قدم دور البطولة على مدار 5 مواسم الممثل التركي أنجين ألتان، وعرضت أولى حلقات المسلسل في ديسمبر 2014، وحقق منذ الحلقة الأولى المركز الأول في جدول نسب المشاهدة.
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