البنك الزراعي: 1.2 مليون بطاقة "ميزة" سنصدرها بنهاية العام الجاري



وأضاف "جمعة"، في لقاء مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة Extra News الفضائية، أن هذه ميزة تنافسية كبيرة للبنك، ويستطيع الوصول لكل فئات المجتمع.



وأشار إلى أنهم سوف يصدرون 1.2 مليون بطاقة "ميزة" في نهاية العام الجاري، والبنية التحتية الخاصة بذلك موجودة، موضحا أن هناك إقبال جيد على البطاقة نظرا لمميزاتها.



ولفت إلى أن هذه البطاقة لا تشترط في من يحصل عليها أن يكون لديه حساب بنكي، والعمولات والمظاريف الخاصة بها متدنية، موضحا أنه يتم التحول إلى التعاملات الرقمية لتقليل تكلفة "الكاش".

قال تامر جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك مستعد تمامًا لاستراتيجية الشمول المالي، ويستطيع أن يكون أداة لتحقيقها، لافتا إلى أنهم لديهم 1210 فرع على مستوى الجمهورية.