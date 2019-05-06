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حبس 3 متهمين جدد في واقعة مقتل صاحب معرض سيارات بحدائق القبة 

الإثنين 06/مايو/2019 - 05:04 ص
حبس 3 متهمين جدد في واقعة مقتل صاحب معرض سيارات بحدائق القبة 
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محمد نبيل
 
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قرر زياد الباسل، وكيل أول نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة، برئاسة احمد البلتاجى مدير النيابة وإشراف المستشار خالد الأتربي المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، حبس 3 متهمين  جدد في واقعة مقتل صاحب معرض سيارات بحدائق القبة بعد اختطافة وإطلاق الرصاص عليه وإلقاء جثته في أحد شوارع شبرا الخيمة.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم القتل العمد والخطف والبلطجة وتكدير السلم والأمن وحيازه الأسلحة والذخائر بدون ترخيص. 

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، قد نجحت في كشف غموض واقعة العثور على جثة في أحد الشوارع بشبرا الخيمة، وتم تحديد شخصية القتيل ومرتكب الواقعة، وتبين أن الجثة لصاحب معرض سيارات بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة، وتوصلت التحريات إلى أن سبب قتل المجني عليه علاقة غير شرعية بين نجلة شقيقة زوجته وشاب من القليوبية، وأنه انتقم للفتاة بتصوير الشاب بـ"قميص نوم حريمي" بعدما علم أنه يحتفظ بصور عارية للفتاة قريبة زوجته.

كان المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، قد تلقى بلاغا من الأهالى بالعثور على جثه مجهولة بأحد الشوارع في عزبة عزيز بدائرة قسم ثان، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى ناصر العام.


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