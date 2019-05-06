شاهد.. لحظة احتراق الطائرة الروسية
الإثنين 06/مايو/2019 - 06:39 ص
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ارتفع عدد ضحايا الطائرة سوخوى سوبر جيت-100 والتى هبطت اضطراريا فى مطار شيريميتيفو بموسكو، بعد اشتعال النيران بها، إلى 41 شخصًا.
وقالت لجنة التحقيق الروسية، فى بيان على موقعها الإلكترونى "كان هناك 78 شخصا على متنها بينهم أفراد الطاقم"، وأضافت "طبقا لأحدث المعلومات فإن منهم 37 ناجيا"، كان المحققون قالوا فى وقت سابق اليوم إن 13 شخصا لاقوا حتفهم فى تحطم الطائرة.
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