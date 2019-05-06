مسؤولون فلسطينيون: التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لوقف الهجمات على غزة
الإثنين 06/مايو/2019 - 03:41 ص
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ذكرت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، أن مسؤولين فلسطينيين، أكدوا التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لوقف الهجمات على غزة.
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