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مسؤولون فلسطينيون: التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لوقف الهجمات على غزة

الإثنين 06/مايو/2019 - 03:41 ص
مسؤولون فلسطينيون: التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لوقف الهجمات على غزة
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ذكرت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، أن مسؤولين فلسطينيين، أكدوا التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لوقف الهجمات على غزة.
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المزيد عن: قضية فلسطين فلسطين التصعيد في غزة
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