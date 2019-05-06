ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إحدى لقطات تتر "قابيل" تكلل علاقة محمد فراج وبسنت شوقي (صورة)

الإثنين 06/مايو/2019 - 03:32 ص
إحدى لقطات تتر قابيل تكلل علاقة محمد فراج وبسنت شوقي (صورة)
Advertisements
طباعة
 
Advertisements


كشف تتر مسلسل "قابيل" المعروض عبر قناة mbc مصر الفضائية في رمضان، عن إحدى لقطات حفل زفاف الفنان محمد فراج على الفنانة الشابة بسنت شوقي ضمن أحداث المسلسل، وهما تربطهما علاقة حب حقيقية لم تكلل بالزواج في الواقع.


تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حول ضابط شرطة يدعى "طارق" محمد ممدوح، يكلف بالبحث في قضية قتل "سما" أمينة خليل، ويشعر بالضياع والتوتر بشكل دائم، بسبب تخيلات بصرية تسيطر على تركيزه، مثل رؤية القتيلة وزوجته الراحلة.


"قابيل" من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج كريم الشناوي، ومن بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد فراج، أحمد كمال، عارف عبد الرسول، حسن شتا، بسنت شوقي، روزالين البيه، وعدد كبير من ضيوف الشرف.


إحدى لقطات تتر "قابيل" تكلل علاقة محمد فراج وبسنت شوقي (صورة)
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
تقييمك لحفل الفنان محمد رمضان الأخير؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
-
x
21:00
-
ليستر سيتي
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
20:30
-
بولونيا
دوري أبطال آسيا
باختاكور - أوزبكستان
-
x
15:00
-
بیرسبولیس - إيران
استقلال طهران - إيران
-
x
18:00
-
الدحيل - قطر
السد - قطر
-
x
20:45
-
الأهلي - السعودية
الهلال - السعودية
-
x
21:00
-
العين - الإمارات