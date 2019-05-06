إحدى لقطات تتر "قابيل" تكلل علاقة محمد فراج وبسنت شوقي (صورة)





كشف تتر مسلسل "قابيل" المعروض عبر قناة mbc مصر الفضائية في رمضان، عن إحدى لقطات حفل زفاف الفنان محمد فراج على الفنانة الشابة بسنت شوقي ضمن أحداث المسلسل، وهما تربطهما علاقة حب حقيقية لم تكلل بالزواج في الواقع.





تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حول ضابط شرطة يدعى "طارق" محمد ممدوح، يكلف بالبحث في قضية قتل "سما" أمينة خليل، ويشعر بالضياع والتوتر بشكل دائم، بسبب تخيلات بصرية تسيطر على تركيزه، مثل رؤية القتيلة وزوجته الراحلة.



