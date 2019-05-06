أستاذ جهاز هضمي: يمكن تناول سبع أو 8 وجبات في الفترة بين الإفطار والسحور



وأضاف "المنيسي"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن الصوم ينقي الجسم من السموم، ويعتبر أكثر منبه ومحفز للجهاز العصبي، ولا يضعف الجسم كما يقولون.



وأشار إلى أن الصوم يزيد الهرمونات التي تساعد الجسد في التخلص من الدهون، موضحا أن مشكلة الصوم في الجفاف، ويمكن تعويض ذلك بتناول الخضروات والخيار.



ونصح بعدم تناول أكثر من 200 جرام من البروتين يوميًا، ويمكن تناول سبع أو 8 وجبات في الفترة بين الإفطار والسحور.

قال الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بطب قصر العيني، إن هناك خمس فوائد للصوم، أهمها أنه يرفع المناعة، حيث أنه ثاني أسباب زيادة المناعة بعد التطعيم.