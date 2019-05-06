مواعيد مترو الأنفاق خلال شهر رمضان
الإثنين 06/مايو/2019 - 03:04 ص
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أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، على قيادات شركة المترو بالنزول إلى مواقع التشغيل والمتابعة الدقيقة لأعمال الصيانة خاصة مع تمديد ساعات التشغيل للمترو في شهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك، حيث سيتم العمل بالخطوط الثلاثة خلال هذه الفترة من الساعة 5.30 صباحا، حتى 2.00 من صباح اليوم التالي.
كما وجه وزير النقل، بالاستعداد في الورش المختلفة التابعة للسكة الحديد لبدء تجهيز القطارات الإضافية التي سيجرى تشغيلها في نهاية شهر رمضان لنقل المسافرين خلال عيد الفطر ومواجهة الإقبال الكبير على السفر عبر القطارات خلال تلك الفترة.
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