خسارة للزمالك في نهائي الكونفيدرالية
الإثنين 06/مايو/2019 - 06:59 ص
الفجر الرياضي
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يغيب محمود جنش حارس نادي الزمالك عن مباراة ذهاب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان في المغرب للإيقاف
وتعرض جنش
للطرد خلال التعادل السلبي على ملعب النجم الساحلي التونسي في إياب نصف نهائي بطولة
الكونفيدارلية بعدما حصل على إنذارين
ويحرس عماد
السيد عرين الزمالك في الذهاب أمام نهضة بركان فيما يُنتظر أن يعود جنش في مباراة الإياب
بمصر.
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