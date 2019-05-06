الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن فيصل

أعلن الديوان الملكى السعودي وفاة الأميرة حصة بنت سعود بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود، والدة الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن سلمان بن محمد آل سعود.





وسيصلى عليها -يوم الاثنين الموافق 1 / 9 / 1440 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.



