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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن فيصل

الإثنين 06/مايو/2019 - 02:54 ص
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن فيصل
الديوان الملكي
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أعلن الديوان الملكى السعودي وفاة الأميرة حصة بنت سعود بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود، والدة الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن سلمان بن محمد آل سعود.

 وسيصلى عليها -يوم الاثنين الموافق 1 / 9 / 1440 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

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