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موعد آذان الفجر أول أيام رمضان

الإثنين 06/مايو/2019 - 02:40 ص
موعد آذان الفجر أول أيام رمضان
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استطلعت دار الافتاء المصرية، هلال شهر رمضان، وأعلنت أن الاثنين 6 مايو هو أول أيام الشهر الكريم..
وجاء موعد آذان الفجر أول أيام رمضان 2019 بالمحافظات كالتالي:

القاهرة
موعد آذان الفجر الساعة 3:32 صباحا، وآذان المغرب 6:35 مساء.

الإسكندرية
موعد آذان الفجر الساعة 3:34 صباحا، وآذان المغرب 6:43 مساء.

الجيزة
موعد آذان الفجر الساعة 3:32 صباحا، وآذان المغرب 6:36 مساء.

أسيوط
موعد آذان الفجر الساعة 3:41 صباحا، وآذان المغرب 6:33 مساء.

بني سويف
موعد آذان الفجر الساعة 3:36 صباحا، وآذان المغرب 6:34 مساء.

الفيوم
موعد آذان الفجر الساعة 3:36 صباحا، وآذان المغرب 6:36 مساء.

دمياط
موعد آذان الفجر الساعة 3:25 صباحا، وآذان المغرب 6:35 مساء.

الغربية
موعد آذان الفجر الساعة 3:29 صباحا، وآذان المغرب 6:37 مساء.

قنا
موعد آذان الفجر الساعة 3:37 صباحا، وآذان المغرب 6:23 مساء.

الأقصر
موعد آذان الفجر الساعة 3:39 صباحا، وآذان المغرب 6:23 مساء.

شرم الشيخ
موعد آذان الفجر الساعة 3:26 صباحا، وآذان المغرب 6:20 مساء.

العريش
موعد آذان الفجر الساعة 3:18 صباحا، وآذان المغرب 6:27 مساء.

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