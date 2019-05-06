الإرهاق يسيطر على محمد ممدوح في أولى حلقات "قابيل"
عرضت قناة mbc مصر الفضائية، أولى حلقات مسلسل "قابيل" المشارك في دراما شهر رمضان الجاري، وتدور احداثه في إطار من الغموض والتشويق وينتمي لنوعية الأعمال البوليسية النادر وجودها في الدراما المصرية.
وتصدر مشاهد الحلقة الفنان محمد ممدوح بتجسيد شخصية الضابط "طارق"، الذي يعود للعمل بعد إجازة طويلة، وهو ما زال تحت تأثير حالته النفسية الغير مستقرة بعد رحيل زوجته "سارة" روزالين البيه، وشعوره الزائف برؤيتها والتحدث معها دائمًا.
وسيطر الإرهاق والتوتر على ملامح "ممدوح" في أغلب المشاهد، إضافة إلى ظهوره في حالة من الوحدة والضياع طوال الأحداث، التي دارت حول قضية مقتل فتاة تدعى "سما" بعد اختطافها من قبل شخص مجهول، وتكليف "طارق" بالبحث عن الجاني بمساعدة الضابط الشاب "عبد الرحمن" اللذان يحاولان فك اللغز عن طريق خبرة الأخير في التكنولوجيا.
"قابيل" من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد فراج، علي الطيب، أحمد كمال، حسن شتا، بسنت شوقي، روزالين البيه، نهى عابدين، أحمد خالد صالح، فاطمة ناصر، علي قاسم، وتامر نبيل، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وكريم يوسف، ومن إخراج كريم الشناوي.