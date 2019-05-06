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سر وقوف ليونيل ميسي متفرجا في بدايات المباريات

الإثنين 06/مايو/2019 - 06:04 ص
سر وقوف ليونيل ميسي متفرجا في بدايات المباريات
ميسي
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الفجر الرياضي
 
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لا يهتم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني بتسجيل الأهداف في أول دقيقتين من المباراة ويكتفي بمشاهدة الكرة فقط لقراءة طريقة لعب الخصم ونقاط ضعفه وقوته ومن بعدها يبدأ تنظيم اللعب وشن الهجمات على مرمى الفريق المنافس.

 

 

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن هذه الحركة من لغة الجسد تجعله يعرف عن كثب ثغرات دفاع الخصم لكي ينسل من بينها وعندما تحتدم المعركة الكروية فوق المستطيل الأخضر، يقوم ميسي بما عليه تمريرا وتهديفا وقطعا للكرة.

 

 

وتشير الأرقام إلى أن ميسي فعلا ليس كباقي اللاعبين وما يفعله في الدقائق الأولى من المباراة يأتي بثماره على صعيدي النتيجة والأداء وحصد النقاط وتحقيق الألقاب وإنقاذ الفريق من الورطات.

 

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