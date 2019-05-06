هذا ما قاله عمرو أديب بعد تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بأداء لاعب الزمالك أمام النجم الساحلى وتأهلهم لنهائي البطولة الكونفدرالية.





وكتب أديب، عبر تغريدة له على "تويتر": "لن أتحدث عن فنيات أو خطط أو تكتيكات أريد أن أتحدث عن رجالة الزمالك الروح غير العادية، حديد الزمالك جامد بصراحة كل الاحترام للرجالة اللي كسبوا أمام الجمهور والحكم".





وتابع: "بالنسبة لي الزمالك أخد الكونفيدرالية يكفينى الروح تكفينى الأحاسيس العالية بالمسئولية، أخص بالذكر الفرقة كلها"