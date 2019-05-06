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هذا ما قاله عمرو أديب بعد تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية

الإثنين 06/مايو/2019 - 02:32 ص
هذا ما قاله عمرو أديب بعد تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية
عمرو أديب
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أشاد الإعلامي عمرو أديب، بأداء لاعب الزمالك أمام النجم الساحلى وتأهلهم لنهائي البطولة الكونفدرالية.

وكتب أديب، عبر تغريدة له على "تويتر": "لن أتحدث عن فنيات أو خطط أو تكتيكات أريد أن أتحدث عن رجالة الزمالك الروح غير العادية، حديد الزمالك جامد بصراحة كل الاحترام للرجالة اللي كسبوا أمام الجمهور والحكم".

وتابع: "بالنسبة لي الزمالك أخد الكونفيدرالية يكفينى الروح تكفينى الأحاسيس العالية بالمسئولية، أخص بالذكر الفرقة كلها"
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