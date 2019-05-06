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استشاري سمنة يقدم وصفة غذائية للطلاب أثناء الصوم

الإثنين 06/مايو/2019 - 03:57 ص
استشاري سمنة يقدم وصفة غذائية للطلاب أثناء الصوم
الدكتور هاني جبران
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور هاني جبران، استشاري السمنة والنحافة، إن الطلبة الذين يريدون الصوم في شهر رمضان، يمكنهم الصوم دون خطورة، ولكن يجب توزيع الوجبات وتقسيمها.

وأضاف "جبران"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه يجب تقليل السكريات وكميات الطعام الكثيرة لكي لا يحدث لهم تخمة، الأمر الذي يؤثر على قدرتهم الذهنية أثناء المذاكرة.

ولفت استشاري السمنة والنحافة، إلى أنه يجب الإكثار من تناول الأسماك، وخاصة "المشوية" بدلا من "المقلية"، لكي لا يحدث له تعب، ويتم تقسيم الوجبات طوال الليل، مع زيادة الفاكهة والخضروات.

ونصح بتناول أطعمة خفيفة على "السحور"، مثل الزبادي، والفاكهة، والإكثار من الحركة وممارسة الرياضة، ولابد من تعاطي "فيتامينات" تحت إشراف طبي لتعويض الوجبات التي لم يتناولها طوال النهار.
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المزيد عن: شهر رمضان الطلاب الصوم الدكتور هاني جبران
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