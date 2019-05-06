استشاري سمنة يقدم وصفة غذائية للطلاب أثناء الصوم
الإثنين 06/مايو/2019 - 03:57 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور هاني جبران، استشاري السمنة والنحافة، إن الطلبة الذين يريدون الصوم في شهر رمضان، يمكنهم الصوم دون خطورة، ولكن يجب توزيع الوجبات وتقسيمها.
وأضاف "جبران"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه يجب تقليل السكريات وكميات الطعام الكثيرة لكي لا يحدث لهم تخمة، الأمر الذي يؤثر على قدرتهم الذهنية أثناء المذاكرة.
ولفت استشاري السمنة والنحافة، إلى أنه يجب الإكثار من تناول الأسماك، وخاصة "المشوية" بدلا من "المقلية"، لكي لا يحدث له تعب، ويتم تقسيم الوجبات طوال الليل، مع زيادة الفاكهة والخضروات.
ونصح بتناول أطعمة خفيفة على "السحور"، مثل الزبادي، والفاكهة، والإكثار من الحركة وممارسة الرياضة، ولابد من تعاطي "فيتامينات" تحت إشراف طبي لتعويض الوجبات التي لم يتناولها طوال النهار.
وأضاف "جبران"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه يجب تقليل السكريات وكميات الطعام الكثيرة لكي لا يحدث لهم تخمة، الأمر الذي يؤثر على قدرتهم الذهنية أثناء المذاكرة.
ولفت استشاري السمنة والنحافة، إلى أنه يجب الإكثار من تناول الأسماك، وخاصة "المشوية" بدلا من "المقلية"، لكي لا يحدث له تعب، ويتم تقسيم الوجبات طوال الليل، مع زيادة الفاكهة والخضروات.
ونصح بتناول أطعمة خفيفة على "السحور"، مثل الزبادي، والفاكهة، والإكثار من الحركة وممارسة الرياضة، ولابد من تعاطي "فيتامينات" تحت إشراف طبي لتعويض الوجبات التي لم يتناولها طوال النهار.
Advertisements
المزيد عن: شهر رمضان الطلاب الصوم الدكتور هاني جبران
- 8 نصائح صحية يجب البدء فى تنفيذها لصوم دون تعب
- استشاري سمنة ونحافة: ممارسة الرياضة في رمضان تساعد على التخسيس
- حيل ذكية لتجنب الجوع خلال رمضان
- استشاري تغذية تقدم نصائح للمواطنين خلال رمضان.. وتحذّر من المشروبات الغازية
- في رمضان.. كيفية التحكم في ضغط الدم المرتفع أثناء الصيام؟
- خمس معلومات ونصائح لصوم صحي
- الدنيا صيام.. 7 أطعمة "صحية" في السحور (تعرف عليهم)
- 6 أسباب تزيد وزنك في رمضان.. تعرفي عليها!
- استشاري سمنة يحذر من هذه الأطعمة والمشروبات في شهر رمضان