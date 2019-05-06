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أول تعليق لـ ترامب على التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة

الإثنين 06/مايو/2019 - 02:27 ص
أول تعليق لـ ترامب على التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة
ترامب
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أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن دعمه للكيان المحتل، زاعمًا أن ما تقوم به المقاومة ضد إسرائيل لن تزيد أهالي غزة سوى البؤس.

ووجه ترامب، بحسب تصريحات نشرتها فضائية العربية، اليوم الاثنين، رسالة لأهالي غزة قائلاً: "أنهوا العنف واعملوا من أجل السلام فهو ممكن".
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