أول تعليق لـ ترامب على التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة

ما تقوم به المقاومة ضد إسرائيل لن تزيد أهالي غزة سوى البؤس.



ووجه ترامب، بحسب تصريحات نشرتها فضائية العربية، اليوم الاثنين، رسالة لأهالي غزة قائلاً: "أنهوا العنف واعملوا من أجل السلام فهو ممكن".

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن دعمه للكيان المحتل، زاعمًا أن