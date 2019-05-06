تعرف على مواعيد العمل بالبنوك خلال شهر رمضان
الإثنين 06/مايو/2019 - 02:18 ص
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أعلن البنك المركزي، مواعيد العمل الرسمية للبنوك خلال شهر رمضان المبارك.
وقال البنك إن البنوك ستفتح أبوابها للجمهور خلال شهر رمضان من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر يوميا.
بينما تبدأ مواعيد العمل لموظفي البنوك من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة الثانية بعد الظهر، وفقا لبيان المركزي.
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