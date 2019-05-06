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اليوم.. عرض "زي الشمس" لدينا الشربيني على "mbc"

الإثنين 06/مايو/2019 - 01:56 ص
اليوم.. عرض زي الشمس لدينا الشربيني على mbc
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تعرض قناة MBC حصريًا  مسلسل "زي الشمس" للنجمة دينا الشربيني، بدءًا من اليوم الإثنين يوميًا الساعة 10 مساءً. 

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتلا مجهولا بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" وبينما تشتبه نور في كل من حولها. 

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.

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