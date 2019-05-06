غلق جميع الملاهي الليلية والبارات خلال شهر رمضان بالبحر الأحمر

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تزامنا مع بداية شهر رمضان قررت مباحث الآداب بمحافظة البحر الأحمر برئاسة العقيد عبدالله عباس، وقف عمل جميع البارات والملاهى الليلية خلال شهر رمضان.



ومن جانبه قام المقدم أحمد شلبي، وكيل قسم مباحث الآداب بالمرور على جميع الملاهى الليلية والبارات بمدينة الغردقة، وجرى إبلاغهم بوقف العمل خلال شهر رمضان المبارك.



حيث يتواجد بمدينة الغردقة 9 ملاهي ليلية، و35 بارًا منتشرين في مناطق الشيراتون، وشارع النصر، والأحياء شمال المدينة.



وجرى استثناء جميع البارات داخل الفنادق، والمنتجعات السياحية إذ يجري اقتصار تقديمها للسياح الأجانب نزلاء تلك الفنادق، حيث نفذ قسم مباحث الآداب بالتنسيق مع الأمن الوطني حملة مكبرة على الفنادق الشعبية، والشقق المفروشة لمراجعة أسماء القاطنين بها للتأكد ومراجعة بيانات النزلاء بها.