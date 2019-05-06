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خبير اقتصادي: أنفاق قناة السويس اختصرت زمن العبور لـ10 دقائق فقط

الإثنين 06/مايو/2019 - 02:25 ص
خبير اقتصادي: أنفاق قناة السويس اختصرت زمن العبور لـ10 دقائق فقط
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن سيناء تتميز بامتلاك الكثير من الموارد الطبيعية، بالإضافة لموقعها الجغرافي، ولكن للأسف لم تكن مُستغلة.

وأضاف "الإدريسي"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، وأحمد سمير، أن مصر حاليا تستهدف الارتفاع بالنمو الاقتصادي، وهذا لن يتحقق إلا باستثمار كبير في كل شبر في مصر، واستغلاله استغلالًا جيدًا.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن سيناء كانت تعاني أيضا من عدم الاستقرار الأمني، وبالتالي الدولة تحاربه بطريقتين، الحرب التقليدية بالسلاح، وأيضا بالتنمية، ولذلك فهناك أهمية لربطها بالوادي من خلال الأنفاق والتي أصبحت من خلالها يمكن العبور في 10 دقائق.

ولفت إلى أن هناك 3 آلاف عامل اشتركوا في العمل بهذه الأنفاق، مشددًا على أن المشروعات القومية تساهم في تخفيض معدلات البطالة.

وشهدت محافظة الإسماعيلية افتتاح الرئيس السيسى 12 مشروعًا تنمويًا، بينها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومحطة مياه الشرب الكبرى بالإسماعيلية الجديدة، وكورنيش بحيرة الصيادين الجديد، والممشى السياحي على البحيرة وسوق الأسماك المتطور الجديد، ومشروع المحاور المرورية، وكوبرى سرابيوم العائم بالإسماعيلية، وكوبرى الشهيد أحمد عمر شبراوى بمنطقة الشط بالسويس.

وكما تم افتتاح أنفاق السيارات أسفل المجرى الملاحى لقناة السويس بالإسماعيلية، ضمن المشروعات القومية التى يفتتحها الرئيس بالإسماعيلية.
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المزيد عن: مشروعات مدينة الاسماعيلية الجديدة سيناء السيسي الإسماعيلية
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