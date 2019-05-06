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أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الإثنين 06/مايو/2019 - 05:17 ص
أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة
مانشستر سيتي
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أحمد عصام
 
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يشهد اليوم الإثنين 6 مايو بعض المباريات في الدوريات الأوروبية المختلفة، والتي تعد حاسمة في مشوار جميع البطولات على مستوى العالم.

 

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" أهم مباريات اليوم الإثنين 6 مايو في جميع المنافسات العالمية والإفريقية والعربية.

 

- الدوري الإنجليزي

 

مانشستر سيتي vs ليستر سيتي .. في الساعة 9 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

 

- الدوري الإيطالي

 

ميلان vs بولونيا .. في الساعة 8:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 4 HD.

 

- دوري أبطال آسيا

 

السد القطري vs الأهلي السعودي .. في الساعة 8:45 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1HD.

 

الهلال السعودي vs العين الإماراتي .. في الساعة 9 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3HD.

 

 

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ميلان
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20:30
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بولونيا
دوري أبطال آسيا
باختاكور - أوزبكستان
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x
15:00
-
بیرسبولیس - إيران
استقلال طهران - إيران
-
x
18:00
-
الدحيل - قطر
السد - قطر
-
x
20:45
-
الأهلي - السعودية
الهلال - السعودية
-
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21:00
-
العين - الإمارات