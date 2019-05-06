أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة
الإثنين 06/مايو/2019 - 05:17 ص
أحمد عصام
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يشهد اليوم الإثنين 6 مايو بعض المباريات في الدوريات الأوروبية المختلفة، والتي تعد حاسمة في مشوار جميع البطولات على مستوى العالم.
ويرصد لكم "الفجر الرياضي" أهم مباريات اليوم الإثنين 6 مايو في جميع المنافسات العالمية والإفريقية والعربية.
- الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي vs ليستر سيتي .. في الساعة 9 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.
- الدوري الإيطالي
ميلان vs بولونيا .. في الساعة 8:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 4 HD.
- دوري أبطال آسيا
السد القطري vs الأهلي السعودي .. في الساعة 8:45 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1HD.
الهلال السعودي vs العين الإماراتي .. في الساعة 9 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3HD.
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