مواعيد مباريات اليوم 6-5-2019 والقنوات الناقلة
الإثنين 06/مايو/2019 - 01:30 ص
أحمد عصام
Advertisements
Advertisements
يشهد اليوم الإثنين 6 مايو بعض المباريات في الدوريات الأوروبية المختلفة، والتي تعد حاسمة في مشوار جميع البطولات على مستوى العالم.
ويرصد لكم "الفجر الرياضي" أهم
مباريات اليوم الإثنين 6 مايو في جميع المنافسات العالمية والإفريقية والعربية.
- الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي vs ليستر سيتي .. في الساعة 9 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.
- الدوري الإيطالي
ميلان vs بولونيا .. في الساعة 8:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 4 HD.
- دوري أبطال آسيا
السد القطري vs الأهلي السعودي .. في الساعة 8:45 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية
1 HD.
الهلال السعودي vs العين الإماراتي .. في الساعة 9 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.
Advertisements
- موعد أهم مباريات اليوم الأحد 28 أبريل والقنوات الناقلة
- جدول مباريات اليوم 28 أبريل
- مواعيد مباريات اليوم 28 أبريل
- أهم مباريات اليوم 28 أبريل
- مواعيد مباريات اليوم 29 أبريل 2019 والقنوات الناقلة
- مواعيد أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة
- مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29 أبريل
- موعد أهم مباريات اليوم الأربعاء 1 مايو والقنوات الناقلة
- موعد أهم مباريات اليوم الجمعة 3 مايو والقنوات الناقلة
- مواعيد مباريات اليوم الأحد 5-5-2109 والقنوات الناقلة والتغطية المباشرة (الأهلي - الزمالك - ريال مدريد)