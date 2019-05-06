أمير مرتضى: لقب الكونفيدرالية لا يقل عن الفوز بأمم إفريقيا
الإثنين 06/مايو/2019 - 01:16 ص
هاني عصام
Advertisements
Advertisements
أكد أمير مرتضى منصور مدير الكرة بنادي الزمالك أنه يتمنى تأجيل مباريات الفريق بالدوري بعد التأهل لمباراة نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.
وقال أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية:"
أتمنى أن يحدث تنسيق بين إدارة نادي الزمالك واتحاد الكرة لتأجيل مباريات الفريق بالدوري
للاستعداد للمباراة النهائية لأن لقب كأس الكونفيدرالية لا يقل عن الفوز بأمم
إفريقيا لذلك يجب أن يقف اتحاد الكرة خلف الفريق كونه ممثل مصر حاليا في بطولة هامة".
وأضاف: غياب محمود جنش عن النهائي بالتأكيد
مؤثر، لكن الزمالك يملك البدائل القوية كعماد السيد وعمر صلاح، والجميع سيكون على قدر
كبير من المسوؤلية في مواجهة النهائي".
ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع نهضة بركان
يوم 19 مايو في المغرب بذهاب الدور النهائي، على أن تقام مواجهة العودة في مصر يوم
26 من الشهر نفسه.
Advertisements
المزيد عن: نادي الزمالك الزمالك في الكونفيدرالية الزمالك اخبار الزمالك
- كل ما تريد معرفته عن حسنية أغادير منافس الزمالك بالكونفيدرالية
- أول تعليق من الزمالك على قرعة الكونفدرالية
- منافس الزمالك بالكونفيدرالية.. من هو حسنية أغادير
- مدافع الزمالك مهدد بالغياب عن أمم إفريقيا
- إسماعيل يوسف وأمير مرتضي يحضران مران الزمالك
- "شوبير": أجيري لم يكن يخطط لحصد لقب كأس إفريقيا
- بعد تأهل الزمالك.. تعرف على موعد مباراتي نهائي الكونفيدرالية
- قبل مواجهة نهضة بركان.. كشف حساب الزمالك أمام العرب في نهائيات إفريقيا
- قبل صدام نهضة بركان.. كشف حساب الزمالك أمام الأندية المغربية