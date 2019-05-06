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سفارة السعودية بالقاهرة تهنئ الملك سلمان والرئيس السيسي بحلول شهر رمضان

الإثنين 06/مايو/2019 - 01:13 ص
سفارة السعودية بالقاهرة تهنئ الملك سلمان والرئيس السيسي بحلول شهر رمضان
السفارة السعودية بالقاهرة
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فهمي الششتاوي
 
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هنأت السفارة السعودية بالقاهرة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة حلول شهر رمضان.

كما هنأت الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، بهذه المناسبة، داعية المولى عز وجل أن يعيد الشهر الكريم على الشعبين والأمتين العربية والإسلامية سنين عديدة يملؤها الأمن والاستقرار.
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المزيد عن: شهر رمضان الملك سلمان السفارة السعودية بالقاهرة الرئيس السيسي
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