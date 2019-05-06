سفارة السعودية بالقاهرة تهنئ الملك سلمان والرئيس السيسي بحلول شهر رمضان
الإثنين 06/مايو/2019 - 01:13 ص
فهمي الششتاوي
Advertisements
Advertisements
هنأت السفارة السعودية بالقاهرة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة حلول شهر رمضان.
كما هنأت الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، بهذه المناسبة، داعية المولى عز وجل أن يعيد الشهر الكريم على الشعبين والأمتين العربية والإسلامية سنين عديدة يملؤها الأمن والاستقرار.
Advertisements
- "المصري للدراسات والأوروبي للأبحاث" يهنئون السيسى بحلول شهر رمضان
- "السيسي" يجري اتصالا بملك السعودية
- سفارة السعودية بالقاهرة تحتفل باليوم الوطني الـ87 للمملكة
- وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان
- زعماء هنأوا "السيسي" بعيد الفطر.. ماذا قالوا؟
- ملوك ورؤساء هنئوا السيسي في عيد الأضحى.. تعرف عليهم
- محافظ كفر الشيخ يهنيء الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان
- محافظ القليوبية يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي لحلول شهر رمضان
- الملك وولي العهد يبعثان برقيات تهان لقادة الدول الإسلامية
- خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان برقيات تهان من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية