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استشاري سمنة يحذر من هذه الأطعمة والمشروبات في شهر رمضان

الإثنين 06/مايو/2019 - 01:27 ص
استشاري سمنة يحذر من هذه الأطعمة والمشروبات في شهر رمضان
الدكتور هاني جبران
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نعيم يوسف
 
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حذر الدكتور هاني جبران، استشاري السمنة والنحافة، من بعض العادات والأطعمة والمشروبات خلال شهر رمضان.

وقال "جبران"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، إن "المخلل"، أو "الطرشي"، من الأطعمة الخطرة جدا على الصحة خاصة على مرضى الصغط، داعيًا إلى عدم وضعه كطبق ثابت على السفرة، لافتا إلى أنه يزيد العطش، ويخزن الأملاح داخل الجسم.

ولفت استشاري السمنة والنحافة، إلى أنه من الأشياء المهم تناولها هو "الخيار"، مشيرا إلى أن البعض يقوم بعادة خاطئة أيضا وهو تناول كمية كبيرة من المياه في وقت السحور، مشددا على أهمية شرب المياه في الفترة من الإفطار وحتى السحور.

وشدد على أن "العرقسوس" يرفع الضغط بشكل كبير، وأي شخص يتناول عقاقير الضغط، أو يعاني من هذا المرض يجب أن يمتنع عن "العرقسوس"، ويتناول الكركدية بدلا منه، أو "التمر هندي".

ونصح بتناول الكركدية الطبيعي، ونقعه في المياه، بدلا من استخدام المشروبات سريعة التحضير.
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