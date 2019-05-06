رسميا.. الزمالك يطلب اللعب مع نهضة بركان باستاد القاهرة
الإثنين 06/مايو/2019 - 03:15 ص
هاني عصام
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فتح رئيس نادي الزمالك الحكم الكونغولي على جاك ندالا نجامبو الذي أدار مباراة النجم الساحلي التونسي في إياب الدور نصف النهائي للكونفيدرالية الإفريقية.
وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية "الحكم المفروض يروح محكمة الجنايات وكان عاوز يعمل كارثة في اللقاء.. لا أعرف ماذا فعل جنش حتى يتم طرده والحكم كان يريد احتساب ضربة جزاء بأي طريقة للنجم الساحلي".
وواصل رئيس الزمالك "أيها الشامتون الحاقدون موتوا بغيظكم.. الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أجرى اتصال بي لتهنئتي بتأهل الفريق لنهائي الكونفيدرالية وطلبت منه خوضه أمام نهضة بركان المغربي في استاد القاهرة".
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