حادث تصادم بمدخل العاشر من رمضان يسفر عن مصرع 4 عمال وإصابة 20
الإثنين 06/مايو/2019 - 01:09 ص
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أسفر حادث تصادم بمدخل مدينة العاشر من رمضان، عن مصرع 4 عمال وإصابة 20 آخرين من عمال إحدى الشركات، وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفى بلبيس العام، وإخطار النيابة العامة بالواقعة.
تلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة بلبيس، بوقوع حادث تصادم بمدخل مدينة العاشر من رمضان، وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس 26 راكب من عمال إحدى الشركات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس العام.
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