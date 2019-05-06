ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حادث تصادم بمدخل العاشر من رمضان يسفر عن مصرع 4 عمال وإصابة 20

الإثنين 06/مايو/2019 - 01:09 ص
حادث تصادم بمدخل العاشر من رمضان يسفر عن مصرع 4 عمال وإصابة 20
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
أسفر حادث تصادم بمدخل مدينة العاشر من رمضان، عن مصرع 4 عمال وإصابة 20 آخرين من عمال إحدى الشركات، وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفى بلبيس العام، وإخطار النيابة العامة بالواقعة.
 
تلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة بلبيس، بوقوع حادث تصادم بمدخل مدينة العاشر من رمضان، وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس 26 راكب من عمال إحدى الشركات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس العام.

Advertisements
المزيد عن: حوادث حادث تصادم اخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
-
x
21:00
-
ليستر سيتي
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
20:30
-
بولونيا
دوري أبطال آسيا
باختاكور - أوزبكستان
-
x
15:00
-
بیرسبولیس - إيران
استقلال طهران - إيران
-
x
18:00
-
الدحيل - قطر
السد - قطر
-
x
20:45
-
الأهلي - السعودية
الهلال - السعودية
-
x
21:00
-
العين - الإمارات