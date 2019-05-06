الأرصاد تحذر من طقس أول أيام رمضان
الإثنين 06/مايو/2019 - 01:06 ص
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا حول حالة الطقس اليوم الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك، وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على الوجه البحرى والقاهرة وجنوب البلاد وذلك خلال ساعات النهار، لطيف ليلاً.
وأضافت أنه ستقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على شمال البلاد وعلى البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وعن درجات الحرارة القاهرة الصغرى 23 والعظمى 36، والإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 23، وشرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 35.
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