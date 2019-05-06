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تعرف على ضحية رامز جلال اليوم في الحلقة الأولى من "رامز في الشلال"

الإثنين 06/مايو/2019 - 01:01 ص
تعرف على ضحية رامز جلال اليوم في الحلقة الأولى من رامز في الشلال
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يشهد اليوم الاثنين، عرض الحلقة الأولى من برنامج رامز جلال للمقالب "رامز في الشلال"، تزامنا مع بدء شهر رمضان.

ووفقا لما تم الكشف عنه ستكون الفنانة المصرية دنيا سمير غانم هي ضيفة أولى حلقات البرنامج.

وتعد هذه المرة الأولى، التي تقع فيها دنيا سمير غانم، ضحية في مثل هذه النوعية من البرامج.

تدور فكرة البرنامج الجديد، حول استقلال الضيف قارب في بالي، ولكن نتيجة لتدفق الماء وبعض المؤثرات يتم العصف به، فيكون عليه أن ينجو بنفسه ليصل إلى جزيرة، ويخرج له رامز جلال على هيئة غوريلا.

يذكر أن رامز جلال سيظهر بشكل جديد، حيث قام بتغيير لون شعره إلى الأشقر الفاتح.

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