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موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر والقنوات الناقلة

الإثنين 06/مايو/2019 - 12:59 ص
موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر والقنوات الناقلة
مانشستر سيتي
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محمد أيمن
 
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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي اليوم الاثنين فريق نادي ليستر سيتي على ملعب إستاد الإتحاد لحساب مباريات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.


ويعول بيب جوارديولا المدير الفني للسيتزينز على خدمات الارجنتيني كون أجويرو والانجليزي رحيم سترلينج من أجل اقتناص ثلاثة نقاط هامة من الثعالب للإنقضاض على الصدارة قبل جولة واحدة من النهاية.


في المقابل يعول أبناء رودجرز على اللعب الجماعي والإنطلاقات التي يقوم بها ماديسون وتيلميناس والتمريرات السحرية التي تصل لجيمي فاردي من أجل تقديم هدية سحرية للريدز في حالة نجاحهم في إيقاف السيتي.


ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.


وستكون المباراة مذاعة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2 ويعلق عليها التونسي الكبير عصام الشوالي ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي مايك دين.

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