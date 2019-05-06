عضو "الغرف السياحية": الكثير من العمالة المدربة هجرت القطاع بعد 25 يناير



وأضاف "هزاع"، في لقاء مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة النيل للأخبار، أن وزارة السياحة بالتعاون مع غرفة شركات السياحة تقوم بتدريب العاملين في هذا المجال، والتدريب على التكنولوجيا الحديثة واستخدامها في العمل.



وتابع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن هذه الدورات تكون مكثفة ويحصلون فيها على شهادة تؤهلهم لسوق العمل في مجال السياحة.



وأشار إلى أن كليات السياحة والفنادق تدرس هذه الأمور نظريًا ويتدربون لفترة وجيزة تصل إلى شهر، ولكن يجب أن تزيد عن ذلك، لافتا إلى ضرورة تدريس خدمة المستهلك منذ المرحلة الابتدائية في المدارس.



قال الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الكثير من العمالة المدربة هجرت قطاع السياحة بعد 25 يناير 2011، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة بدأت السياحة تتعافى ولكن يجب تدريب العاملين فيها باستمرار.