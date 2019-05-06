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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي

الإثنين 06/مايو/2019 - 03:59 ص
القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي
مانشستر سيتي وليستر
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محمد أيمن
 
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تختتم اليوم الإثنين مباريات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بمباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد الاتحاد.


وتدخل كتيبة بيب جوارديولا المباراة وهم في جعبتهم 92 نقطة من 35 مباراة بعد أن حققوا الفوز في 30 لقاء وتعادلوا في إثنين وتكبدوا مرارة الخسارة في أربعة لقاءات.


في المقابل يدخل ليستر سيتي بطل العام قبل الماضي المباراة برصيد 51 نقطة وضعتهم في المركز التاسع بعد أن حققوا الفوز في خمسة عشر مباراة وتعادلوا في 6 وخسروا في خمسة عشر لقاء.

ومن المنتظر أن تبدأ مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي مايك دين ويعلق عليها التونسي عصام الشوالي.

هذا وقد أعلنت ثمانية قنوات عن إذاعة المباراة على الهواء مباشرةً على النحو التالي :

beIN SPORTS HD 2

Movistar Futbol

IRIB Varzesh

Canal + Sport Polska

Ziggo Sport Select HD

Movistar Liga de Campeones HD

RMC Sport 1

DAZN 1 HD

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المزيد عن: مانشيتر سيتي ليستر سيتي الدوري الإنجليزي
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