موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر في الدوري الإنجليزي

يرحل ليستر سيتي اليوم الاثنين لمواجهة مانشستر سيتي في ختام مباريات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتكمن أهمية اللقاء في قرب نهاية الدوري ورغبة السيتي في اللحاق بالمتصدر ليفربول الذي وصل بفوزه على نيوكاسل يونايتد إلى النقطة 94 وإبتعاده عن كتيبة جوارديولا بنقطتين فقط.









وفي حالة نجح بيب في قيادة الفريق للفوز على الثعالب سيرتفع رصيدهم إلى 95 نقطة ويستعيدوا المركز الأول بفارق نقطة عن ليفربول قبل جولة واحدة من النهاية.









في المقابل يدخل فريق ليستر سيتي المباراة وهو في المركز التاسع برصيد 51 نقطة وعينه على تحقيق الثلاثة نقاط وذلك بعد الفوز في الجولة الماضية على أرسنال بثلاثية.









ومن المنتظر أن تبدأ المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 1 ويعلق عليها المعلق التونسي الكبير عصام الشوالي.