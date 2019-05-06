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أغنية النجم أحمد شيبة الجديدة تلقى رواجا بين الجمهور! (فيديو)

الإثنين 06/مايو/2019 - 12:47 ص
أغنية النجم أحمد شيبة الجديدة تلقى رواجا بين الجمهور! (فيديو)
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استطاعت أغنية "سيبونا بقى في حالنا" للمطرب أحمد شيبة من مسلسل "زلزال" الذي يخوض به الفنان محمد رمضان السباق الرمضاني الحالي ضمن قائمة Trending بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"

وحققت الأغنية عدد مشاهدات مرتفع منذ طرحها للمشاهدة والاستماع بيوتيوب حيث حققت أكثر من 3,957,858  في 30 إبريل الماضي وحتى الآن. 
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