أغنية النجم أحمد شيبة الجديدة تلقى رواجا بين الجمهور! (فيديو)
الإثنين 06/مايو/2019 - 12:47 ص
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استطاعت أغنية "سيبونا بقى في حالنا" للمطرب أحمد شيبة من مسلسل "زلزال" الذي يخوض به الفنان محمد رمضان السباق الرمضاني الحالي ضمن قائمة Trending بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"
وحققت الأغنية عدد مشاهدات مرتفع منذ طرحها للمشاهدة والاستماع بيوتيوب حيث حققت أكثر من 3,957,858 في 30 إبريل الماضي وحتى الآن.
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