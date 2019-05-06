ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

قرار عاجل من الزمالك بعد التأهل لنهائي الكونفيدرالية

الإثنين 06/مايو/2019 - 12:50 ص
قرار عاجل من الزمالك بعد التأهل لنهائي الكونفيدرالية
الزمالك والنجم
Advertisements
طباعة
هاني عصام
 
Advertisements

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك صرف مبلغ 100 ألف جنيه لكل لاعب بالفريق بعد التأهل لنهائي الكونفيدرالية الافريقية.


وتعادل الزمالك مع النجم الساحلي سلبيًا في إياب الدور نصف النهائي للكونفدرالية الافريقية مساء الأحد في سوسة.


وجاء قرار إدارة الزمالك لتحفيز اللاعبين والشد من آزرهم في باقي المشوار المحلي والقاري.

Advertisements
المزيد عن: نادي الزمالك كريستيان جروس جروس الزمالك اخبار الزمالك
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
-
x
21:00
-
ليستر سيتي
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
20:30
-
بولونيا
دوري أبطال آسيا
باختاكور - أوزبكستان
-
x
15:00
-
بیرسبولیس - إيران
استقلال طهران - إيران
-
x
18:00
-
الدحيل - قطر
السد - قطر
-
x
20:45
-
الأهلي - السعودية
الهلال - السعودية
-
x
21:00
-
العين - الإمارات