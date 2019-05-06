قرار عاجل من الزمالك بعد التأهل لنهائي الكونفيدرالية

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك صرف مبلغ 100 ألف جنيه لكل لاعب بالفريق بعد التأهل لنهائي الكونفيدرالية الافريقية.





وتعادل الزمالك مع النجم الساحلي سلبيًا في إياب الدور نصف النهائي للكونفدرالية الافريقية مساء الأحد في سوسة.



