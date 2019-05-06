ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الزمالك يؤجل تجديد عقد كريستيان جروس

الإثنين 06/مايو/2019 - 04:30 ص
الزمالك يؤجل تجديد عقد كريستيان جروس
جروس
Advertisements
طباعة
هاني عصام
 
Advertisements

رفض أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك الكلام عن تجديد التعاقد مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق في الوقت الحالي.

 

وأضاف أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية: "بقاء جروس من عدمه ليس بمثابة لعبة قمار بما يعني أنه غير مرتبط بالفوز ببطولة أو لا.. الوقت لا يناسب حاليًا للحديث عن تجديد التعاقد مع جروس والفريق في الأمتار الأخيرة من الموسم".

 

وتابع أمير مرتصى "الأمر برمته مؤجل لنهاية الموسم الجاري للحفاظ على تركيز الجميع".

 

وتأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية الافريقية بعد التعادل سلبيًا مع النجم الساحلي التونسي في إياب الدور نصف النهائي للبطولة.

Advertisements
المزيد عن: نادي الزمالك كريستيان جروس تجديد عقد كريستيان جروس الزمالك
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
-
x
21:00
-
ليستر سيتي
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
20:30
-
بولونيا
دوري أبطال آسيا
باختاكور - أوزبكستان
-
x
15:00
-
بیرسبولیس - إيران
استقلال طهران - إيران
-
x
18:00
-
الدحيل - قطر
السد - قطر
-
x
20:45
-
الأهلي - السعودية
الهلال - السعودية
-
x
21:00
-
العين - الإمارات