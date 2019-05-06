الزمالك: بقاء كريستيان جروس مش لعبة قمار
الإثنين 06/مايو/2019 - 12:46 ص
هاني عصام
Advertisements
Advertisements
رفض أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك الحديث عن تجديد التعاقد مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق في الوقت الحالي.
وأضاف أمير
مرتضى في تصريحات تليفزيونية: "بقاء جروس من عدمه ليس بمثابة لعبة قمار بما يعني
أنه غير مرتبط بالفوز ببطولة أو لا.. الوقت لا يناسب حاليًا للحديث عن تجديد التعاقد
مع جروس والفريق في الأمتار الأخيرة من الموسم".
وتابع أمير
مرتصى "الأمر برمته مؤجل لنهاية الموسم الجاري للحفاظ على تركيز الجميع".
وتأهل الزمالك
لنهائي الكونفدرالية الافريقية بعد التعادل سلبيًا مع النجم الساحلي التونسي في إياب
الدور نصف النهائي للبطولة.
Advertisements
المزيد عن: كريستيان جروس جروس الكونفيدرالية الزمالك اخبار الزمالك
- أول مفاجآت كريستيان جروس ومرتضى لـ"أجانب" الزمالك
- عاجل.. الزمالك يحسم الجدل حول رحيل جروس
- الزمالك يرفض استمرار "جروس"
- أمير مرتضى يتحدث عن مصير جروس مع الزمالك
- ضياع الدوري خطة أمير مرتضى للإبقاء على جروس
- مفاجأة.. رئيس الزمالك يفكر في ضم مدرب جديد لجهاز "جروس"
- الزمالك يبحث عن قناة جديدة لتقديم برنامجه اليوم
- "جروس" يضع روشتة الفوز على الأهلي
- عبدالله جمعة ينتظم في تدريب الزمالك استعدادا للأهلي
- الزمالك يجهز لتجديد عقد جروس