خبير طرق عن أنفاق قناة السويس: إنجاز أقرب إلى الإعجاز

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قال الدكتور حسن المهدي، أستاذ هندسة الطرق والكباري، إن أنفاق قناة السويس عبارة عن إنجاز أقرب إلى الإعجاز، من حيث المستوى والمدة الزمنية والتكنولوجيا التي استخدمت في انشائها.



وتابع "المهدي"، خلال حواره ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، أن الشركات المصرية قامت بتنفيذ هذا العمل الرائع بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لافتَا إلى أن إعداد هذه الانفاق كان عبارة عن ملحمة من العمل والإنجاز، خاصة أن هذه الانفاق أنشأت تحت عمق 70 مترًا من منسوب المياه في القناة.



ولفت إلى أن هذه الانفاق ستساهم في تنمية سيناء الحبيبة بشكل مستدام سواء تنمية زراعية أو عمرانية أو معدنية، مشيرًا إلى أن 20% من استثمارات مصر موجهة إلى إقليم سيناء.



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمحافظة الإسماعيلية.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصل صباح اليوم الأحد، إلى مقر افتتاح عدد من المشروعات التنموية الكبرى بوسط سيناء والإسماعيلية.



يشار إلى أن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية قال إن الافتتاحات الجديدة بمثابة تدشين عملية تنمية شبة جزيرة سيناء، مؤكدًا أن مشروعات الأنفاق التى تم تنفيذها أسفل القناة تعتبر المنظومة الأضخم من نوعها فى تاريخ مصر بل وعلى مستوى العالم، من حيث الأطوال والأقطار وحجم الأعمال، والخطة الزمنية القياسية التى تم تنفيذها خلالها، لافتا إلى أن تنفيذ تلك المشروعات الكبرى، جاء نتيجة قرار ورؤية استراتيجية ودراسات علمية دقيقة، وتمت بسواعد وخبرة مصرية.

