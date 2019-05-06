الجمهور عن "كلبش 3" لـ أمير كرارة: "هيبقى رقم 1 في رمضان"
الإثنين 06/مايو/2019 - 12:25 ص
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احتل البرومو الثالث لمسلسل "كلبش 3" للنجم أمير كرارة، مركزًا متقدمًا بقائمة الأكثر رواجًا "Trending" بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
وأشاد عدد من الجمهور ببرومو المسلسل، مؤكدين أن المسلسل بجزئه الثالث سيحقق نسب مشاهدات عالية تمامًا كما حقق الجزئين الأول والثاني، حيث علق أحدهم: "هيبقى رقم 1 في رمضان".
يعود أمير كرارة بجزء ثالث أكثر إثارة هذا الموسم، يُعرض على شبكة قنوات ON، حيث يتقدّم "سليم" باستقالته من وزارة الداخلية، ويتجه لتأسيس شركة أمن، لكن أسباب تكوين هذه الشركة، وعلاقته بشريكة القائمة على الكره والعداوة تؤدي إلى تصاعد الأحداث في جو من الإثارة والتشويق والغموض، لا سيما بعد محاولات توريطه في أعمال تجسس.
مسلسل "كلبش 3" من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي. من بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، أميرة العايدي، محمد علي رزق.
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