أبرز أخبار التوك شو يوم الأحد 5-5-2019
الإثنين 06/مايو/2019 - 12:43 ص
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رقية جمال - أمنية فوزي - داليا الحسين - نعيم يوسف - هدى عبدالرازق - كساب أحمد
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
شريف مدكور "حزين" بسبب هذا القرار في رمضان
وأضاف "مدكور"، والتي قام بتسجيلها أثناء تلقيه للعلاج من إصابته بمرض سرطان القولون،:"أنا السنة دي مش هصوم علشان عندي مشكلة للأسف، هنعوضها بعد رمضان".
خالد الجندي: "متخليش نفسك وكيل نيابة على كل مسكين حتى تعطيه الصدقة"
وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، نصائح للصائمين خلال شهر رمضان، قائلًا: "بكل ما أوتيتم من قوة لا تعكروا مزاجكم التعبدي، وأن نكون في حالة سلام ودفء وحب، وأن نتنافس مع أنفسنا في فعل الخيرات، متخلوش باب يوصلكم لله إلا وخبطوا عليه، دع الخلق للخالق، ومتخليش نفسك مفتش أو وكيل نيابة أو محقق قضائي على كل شخص مسكين حتى تعطيه الصدقة".
غدًا أول أيام شهر رمضان المبارك في مصر
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء من خلال لجانها الشرعية المنتشرة على مستوى الجمهورية استطلعت هلال شهر رمضان بعد غروب شمس الأحد الموافق 29 شعبان.
السيسي: تكلفة المشروعات في إقليم القناة حتى 2020 تصل إلى 800 مليار جنيه
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المشروعات التنموية التي تنفذ في إقليم قناة السويس حتى 30 يونيو 2020، تصل تكلفتها إلى 800 مليار جنيه.
هاني عازر عن أنفاق قناة السويس: "مبروك لمصر"
عقب الدكتور هاني عازر، خبير الأنفاق العالمي، على افتتاح أنفاق قناة السويس، قائلا: "مبروك لمصر وشبابها، وللشركات التي نفذت المشروع".
تحيا مصر: الإفراج على عدد من الغارمين في عيد الفطر
قال محمد مختار المتحدث الإعلامي باسم صندوق تحيا مصر إنه منذ إطلاق الرئيس السيسي مبادرة سجون بلا غارمين، حرص الصندوق على إخراج أكبر عدد من الغارمين في كل مناسبة، مشيرًا إلى أن الصندوق رصد 30 مليون جنيه تحت تصرف وزير الداخلية لتسريع إجراءات سداد ديون الغارمين والغارمات.
أحمد موسى عن مشروعات التنمية في سيناء: "إعجاز غير مسبوق"
وصف الإعلامي أحمد موسى، المشروعات التنموية التي يفتتحها الرئيس السيسي بأنه "إعجاز غير مسبوق"، مشيرًا إلى أن أنفاق قناة السويس الذي تم افتتاحها دشنت بأيدي مصرية خالصة، مشيرًا إلى أنها تساعد في تسهيل دخول المصريين إلى سيناء.
إحدى الغارمات المفرج عنهم: "حسيت إن ربنا راضي عني لما خرجت من السجن"
وأضافت "عبد العال"، أنها كان محكومًا عليها بعامين ونصف، وتم الإفراج عنها بعد ثلاثة أشهر ونصف من المدة، متابعة: "أنا حسيت إن ربنا راضي عني لما خرجت من السجن، مصر الخير تساعدنا في كل شيء ولا تتركنا كأنها أمنا وأبونا".
داعية إسلامي: الطالب الذي يُسافر من الإسكندرية للقاهرة لديه رخصة للإفطار في رمضان
قال الشيخ محمد خالد، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن كل طالب عليه أن يستعين بالله عز وجل، وأن يحاول تأدية الامتحان وهو صائم، لكن إذا كان عليه مشقة في الصيام، مثل السفر من الإسكندرية للقاهرة، فلديه رخصة للإفطار في شهر رمضان.
"الإبراشي" عن أنفاق قناة السويس: حدث ضخم على مستوى العالم
وتابع "الإبراشي"، أن مصر أهملت التنمية في سيناء لفترة طويلة، وهذا أدى لشعور أهالي سيناء بالتهميش، لافتَا إلى أن التنمية لا يمكن أن تتحقق في سيناء، سوى بأنفاق قناة السويس التي تعتبر حدث ضخم، ليس على مستوى مصر فحسب، بل على مستوى العالم.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
شريف مدكور "حزين" بسبب هذا القرار في رمضان
وأضاف "مدكور"، والتي قام بتسجيلها أثناء تلقيه للعلاج من إصابته بمرض سرطان القولون،:"أنا السنة دي مش هصوم علشان عندي مشكلة للأسف، هنعوضها بعد رمضان".
خالد الجندي: "متخليش نفسك وكيل نيابة على كل مسكين حتى تعطيه الصدقة"
وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، نصائح للصائمين خلال شهر رمضان، قائلًا: "بكل ما أوتيتم من قوة لا تعكروا مزاجكم التعبدي، وأن نكون في حالة سلام ودفء وحب، وأن نتنافس مع أنفسنا في فعل الخيرات، متخلوش باب يوصلكم لله إلا وخبطوا عليه، دع الخلق للخالق، ومتخليش نفسك مفتش أو وكيل نيابة أو محقق قضائي على كل شخص مسكين حتى تعطيه الصدقة".
غدًا أول أيام شهر رمضان المبارك في مصر
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء من خلال لجانها الشرعية المنتشرة على مستوى الجمهورية استطلعت هلال شهر رمضان بعد غروب شمس الأحد الموافق 29 شعبان.
السيسي: تكلفة المشروعات في إقليم القناة حتى 2020 تصل إلى 800 مليار جنيه
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المشروعات التنموية التي تنفذ في إقليم قناة السويس حتى 30 يونيو 2020، تصل تكلفتها إلى 800 مليار جنيه.
هاني عازر عن أنفاق قناة السويس: "مبروك لمصر"
عقب الدكتور هاني عازر، خبير الأنفاق العالمي، على افتتاح أنفاق قناة السويس، قائلا: "مبروك لمصر وشبابها، وللشركات التي نفذت المشروع".
تحيا مصر: الإفراج على عدد من الغارمين في عيد الفطر
قال محمد مختار المتحدث الإعلامي باسم صندوق تحيا مصر إنه منذ إطلاق الرئيس السيسي مبادرة سجون بلا غارمين، حرص الصندوق على إخراج أكبر عدد من الغارمين في كل مناسبة، مشيرًا إلى أن الصندوق رصد 30 مليون جنيه تحت تصرف وزير الداخلية لتسريع إجراءات سداد ديون الغارمين والغارمات.
أحمد موسى عن مشروعات التنمية في سيناء: "إعجاز غير مسبوق"
وصف الإعلامي أحمد موسى، المشروعات التنموية التي يفتتحها الرئيس السيسي بأنه "إعجاز غير مسبوق"، مشيرًا إلى أن أنفاق قناة السويس الذي تم افتتاحها دشنت بأيدي مصرية خالصة، مشيرًا إلى أنها تساعد في تسهيل دخول المصريين إلى سيناء.
إحدى الغارمات المفرج عنهم: "حسيت إن ربنا راضي عني لما خرجت من السجن"
وأضافت "عبد العال"، أنها كان محكومًا عليها بعامين ونصف، وتم الإفراج عنها بعد ثلاثة أشهر ونصف من المدة، متابعة: "أنا حسيت إن ربنا راضي عني لما خرجت من السجن، مصر الخير تساعدنا في كل شيء ولا تتركنا كأنها أمنا وأبونا".
داعية إسلامي: الطالب الذي يُسافر من الإسكندرية للقاهرة لديه رخصة للإفطار في رمضان
قال الشيخ محمد خالد، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن كل طالب عليه أن يستعين بالله عز وجل، وأن يحاول تأدية الامتحان وهو صائم، لكن إذا كان عليه مشقة في الصيام، مثل السفر من الإسكندرية للقاهرة، فلديه رخصة للإفطار في شهر رمضان.
"الإبراشي" عن أنفاق قناة السويس: حدث ضخم على مستوى العالم
وتابع "الإبراشي"، أن مصر أهملت التنمية في سيناء لفترة طويلة، وهذا أدى لشعور أهالي سيناء بالتهميش، لافتَا إلى أن التنمية لا يمكن أن تتحقق في سيناء، سوى بأنفاق قناة السويس التي تعتبر حدث ضخم، ليس على مستوى مصر فحسب، بل على مستوى العالم.
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