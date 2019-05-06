عبدالله الجهامة: مشروعات إقليم القناة ستقضي على عزلة سيناء

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قال الشيخ عبدالله الجهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، إن أبناء سيناء يشعرون أن منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، وهناك إرادة سياسية لتعمير سيناء.



وأشار "الجهامة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، الأحد، إلى أن المشروعات التنموية التي افتتحها الرئيس السيسي اليوم في إقليم القناة تعد إعجاز، مؤكدا أن أنفاق قناة السويس ستنهي عزلة سيناء تماما، وستربط سيناء بقلب الدلتا.



وأضاف أن دور القوات المسلحة في المشروعات القومية مفخرة، وما تقوم به لا يؤثر على دورها في تأمين بلدنا، ومواجهة الإرهاب.



وشهدت محافظة الإسماعيلية افتتاح الرئيس السيسى 12 مشروعًا تنمويًا، بينها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومحطة مياه الشرب الكبرى بالإسماعيلية الجديدة، وكورنيش بحيرة الصيادين الجديد، والممشى السياحي على البحيرة وسوق الأسماك المتطور الجديد، ومشروع المحاور المرورية، وكوبرى سرابيوم العائم بالإسماعيلية، وكوبرى الشهيد أحمد عمر شبراوى بمنطقة الشط بالسويس.



وكما تم افتتاح أنفاق السيارات أسفل المجرى الملاحى لقناة السويس بالإسماعيلية، ضمن المشروعات القومية التى يفتتحها الرئيس بالإسماعيلية.

