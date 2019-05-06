الزمالك 4-3 الأندية المغربية

تأهل نادي الزمالك لنهائي من بطولة الكونفيدرالية بعد التعادل مع النجم الساحلي التونسي بدون أهداف، في اللقاء الذي جمع الفريقين في إياب نصف النهائي.









ويستعرض "الفجر الرياضي" تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية المغربية









- الزمالك واجه الأندية المغربية في 17 مباراة، حقق الفوز في10 مباريات وتعادل في 4 وخسر في 3 مباريات.









- أحرز الزمالك 26 هدفًا في شباك الأندية المغربية وتلقت شباكه 12 هدفًا









- الزمالك فاز على الأندية المغربية في عقر دارها مرتين، الأولى أمام المغرب الفاسي بهدفين نظيفين تحت قيادة حسن شحاتة عام 2012، والثانية أمام الفتح الرباطي بنتيجة 3-2 في الكونفيدرالية الإفريقية عام 2015.









- أكبر فوز للزمالك على الأندية المغربية كان أمام الوداد برباعية نظيفة في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا 2016، وأكبر هزيمة كانت أمام الوداد المغربي بنتيجة 5-2 في مواجهة الإياب لنصف نهائي إفريقيا 2016.



