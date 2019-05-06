قبل صدام نهضة بركان.. كشف حساب الزمالك أمام الأندية المغربية
الإثنين 06/مايو/2019 - 12:26 ص
أحمد شديد
Advertisements
Advertisements
خطف نادي الزمالك بطاقة التأهل للدور النهائي من بطولة الكونفيدرالية بعد التعادل مع النجم الساحلي التونسي بدون أهداف، في اللقاء الذي جمع الفريقين في إياب نصف النهائي.
ويستعرض "الفجر الرياضي" تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية المغربية
- الزمالك واجه الأندية المغربية في 17 مباراة، حقق الفوز في10 مباريات وتعادل في 4 وخسر في 3 مباريات.
- أحرز الزمالك 26 هدفًا في شباك الأندية المغربية وتلقت شباكه 12 هدفًا
- الزمالك فاز على الأندية المغربية في عقر دارها مرتين، الأولى أمام المغرب الفاسي بهدفين نظيفين تحت قيادة حسن شحاتة عام 2012، والثانية أمام الفتح الرباطي بنتيجة 3-2 في الكونفيدرالية الإفريقية عام 2015.
- أكبر فوز للزمالك على الأندية المغربية كان أمام الوداد برباعية نظيفة في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا 2016، وأكبر هزيمة كانت أمام الوداد المغربي بنتيجة 5-2 في مواجهة الإياب لنصف نهائي إفريقيا 2016.
Advertisements
المزيد عن: نادي الزمالك مباراة الزمالك والنجم النجم الساحلي الكونفيدرالية الزمالك والنجم اخبار الزمالك
- نهائي إفريقيا.. حكاية 25 مواجهة جمعت الأهلي والأندية المغربية
- قبل موقعة طنجة.. تاريخ مواجهات الزمالك ضد الأندية المغربية بالبطولات الإفريقية
- قبل مواجهة حسنية أغادير.. التاريخ الكامل لمواجهات الزمالك ضد الأندية المغربية (أرقام)
- التاريخ بيقول: الزمالك يتوج بالكونفيدرالية إذا واجه فريقا مغربيا
- قبل مواجهة نهضة بركان.. كشف حساب الزمالك أمام العرب في نهائيات إفريقيا