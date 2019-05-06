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مساعد رئيس "كونكورد": أنفاق قناة السويس تمت بجودة عالية وفي وقت قياسي

الإثنين 06/مايو/2019 - 04:17 ص
مساعد رئيس كونكورد: أنفاق قناة السويس تمت بجودة عالية وفي وقت قياسي
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أمنية فوزي
 
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قال المهندس سعد زغلول، مساعد رئيس شركة كونكورد للأنفاق، إن مشروع أنفاق شمال الإسماعيلية قامت بتنفيذه شركتي بتروجيت وكونكورد، لافتًا إلى أنه لأول مرة في مصر تنفذ شركات مصرية أنفاق.

وأضاف "زغلول"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، أن الشركات المصرية بعمالة مدربة قامت بتنفيذ هذه الأنفاق، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ الأنفاق بجودة عالية وفي وقت قياسي.

وأوضح أن الخبراء الأجانب أكدوا أن المشروع يحتاج إلى 8 سنوات لتنفيذه، وأن الشركات المصرية نفذته في وقت قصير جدًا، متابعًا: "تم إنجاز المشروعفي 4 سنوات بدون أي إجازات، والعمل كان على مدار الـ24 ساعة"، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطاهم دعمًا كبيرًا لتنفيذ هذا المشروع، معلقًا: "افتتاح المشروع اليوم كان عيدًا بالنسبة إلينا، وكنا ننتظر يوم الافتتاح بفارغ الصبر، حققنا حلمنا".
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