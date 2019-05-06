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التاريخ بيقول: الزمالك يتوج بالكونفيدرالية إذا واجه فريقا مغربيا

الإثنين 06/مايو/2019 - 12:05 ص
التاريخ بيقول: الزمالك يتوج بالكونفيدرالية إذا واجه فريقا مغربيا
الزمالك والنجم
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علاء خليف
 
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حسم فريق الزمالك تأهله رسميًا للمباراة النهائية لبطولة الكونفيدرالية بعد التعادل سلبيًا مع النجم الساحلي التونسي بدون أهداف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في إياب نصف نهائي البطولة.

 

وانتهت مباراة الذهاب بين الزمالك والنجم الساحلي بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد ليصعد إلي المباراة النهائية متفوقًا في مجموع مباراتي نصف النهائي بنتيجة 1-0.

 

ويواجه الزمالك في المباراة النهائية لبطولة الكونفيدرالية فريق نهضة بركان المغربي، والذي تأهل للنهائي على حساب فريق الصفاقسي التونسي بعدما تفوق عليه بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور نصف النهائي.

 

صدام الزمالك مع نهضة بركان بالمباراة النهائية لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية يعد "بشرة خير" للزمالكاوية، حيث سبق والتقي الزمالك مع الأندية المغربية مرتين في المباريات النهائية بالبطولات الإفريقية، واستطاع بطل مصر حصد اللقب في المرتين.

 

أول مواجهة بين الزمالك وفريق مغربي في المباريات النهائية بالبطولات الإفريقية كان أمام فريق الرجاء المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2002، وانتهي لقاء الذهاب بالتعادل السلبي، وفاز الأبيض بهدف "أيمن منصور" في لقاء الإياب.

 

أما ثاني نهائي للزمالك أمام أندية المغرب كان أمام فريق الوداد المغربي في لقاء السوبر الإفريقي الذي اقيم في 7 فبراير لعام 2003، وفاز أبناء ميت عقبة بنتيجة 3-1 سجل الأهداف (محمد عبد الواحد - حازم إمام - عبد الحليم علي)

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