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حازم إمام يوجه رسالة لجماهير الزمالك

الإثنين 06/مايو/2019 - 05:02 ص
حازم إمام يوجه رسالة لجماهير الزمالك
حازم إمام
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هاني عصام
 
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وصف حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لقاء النجم الساحلي التونسي بالملحمة الكروية ضمن منافسات الكونفيدرالية الإفريقية.

 

وقال حازم في تصريحات تليفزيونية: "أول 10 دقائق وآخر 10 دقائق كانوا الأصعب في المباراة بسبب ضغوطات الجماهير بشكل كبير".

 

وأضاف حازم إمام: "الأهم هو الوصول إلى النهائي وفي مثل تلك اللقاءات العبور للأدوار التالية أهم من الأداء بشكل كبير".

 

وواصل حازم إمام: "لاعبو الزمالك كانوا على قدر المسئولية وقدموا أداء أكثر من رائع وأشكر الإدارة على دعمها لنا في الفترة الماضية".

 

وتابع: "سنقاتل للفوز بالكونفيدرالية الإفريقية وسنسعد جمهور الزمالك الذي أتوقع حضوره بأعداد كبيرة في تلك المواجهة.. أتمنى الدولة بأكملها تساند الزمالك كما يحدث مع بعض الأندية الأخرى".

 

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المزيد عن: نادي الزمالك حازم إمام الكونفيدرالية اخبار الزمالك
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