حازم إمام: الزمالك والنجم.. ملحمة كروية
الإثنين 06/مايو/2019 - 12:01 ص
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أكد حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك أن لقاء النجم الساحلي التونسي كان ملحمة كروية ضمن منافسات الكونفيدرالية الإفريقية.
وقال حازم في تصريحات تليفزيونية:
"أول 10 دقائق وآخر 10 دقائق كانوا الأصعب في المباراة بسبب ضغوطات الجماهير بشكل
كبير".
وأضاف حازم إمام: "الأهم هو الوصول
إلى النهائي وفي مثل تلك اللقاءات العبور للأدوار التالية أهم من الأداء بشكل كبير".
وواصل حازم إمام: "لاعبو الزمالك كانوا
على قدر المسئولية وقدموا أداء أكثر من رائع وأشكر الإدارة على دعمها لنا في الفترة
الماضية".
وتابع: "سنقاتل للفوز بالكونفيدرالية
الإفريقية وسنسعد جمهور الزمالك الذي أتوقع حضوره بأعداد كبيرة في تلك المواجهة.. أتمنى
الدولة بأكملها تساند الزمالك كما يحدث مع بعض الأندية الأخرى".
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