ماذا قال نبيل الحلفاوي بعد صعود الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية؟

نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب انتهاء مباراة النادى الزمالك امام فريق النجم الساحلى فى قبل نهائى بطولة الكونفدرالية التى انتهت بتعادل الفريقين سلبيا وصعود الزمالك الى النهائى.





وقال الحلفاوي: "ألف مبروك صعود الزمالك لنهائي الكونفدرالية .. أندية شمال أفريقيا تسيطر على البطولتين.. المغرب طرف في كليهما.. مع تونس في دوري الأبطال ومع مصر في الكونفدرالية".







