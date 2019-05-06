نشرة أخبار منتصف الليل.. مصر تنجح في وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية
الإثنين 06/مايو/2019 - 12:00 ص
الفجر
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توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة الماضية، لذا تقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، تأكيد الدكتور خالد العناني وزير الأثار، أنه خلال الأيام القليلة القادمة يصل إلى مصر خبراء أجانب، تم استقدامهم لمراجعة المادة العلمية للمتحف المصري الكبير.
عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا مع وفد الشركات الفرنسية والمصرية المنفذة للمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو لدفع معدلات التنفيذ بهذه المرحلة حيث أكد وزير النقل في بداية اللقاء على اهمية هذه المشروعات في ظل الاهتمام الكبير للحكومة المصرية بتطوير منظومة النقل الجماعي في القاهرة الكبرى مشيرا الى اهمية إزالة كافة التحديات والمعوقات بالمشروع من خلال التعاون والتنسيق المستمر بين الهيئة القومية للأنفاق والشركات المنفذة لسرعة الانجاز.
قال الدكتور خالد العناني وزير الأثار، إنه خلال الأيام القليلة القادمة يصل إلى مصر خبراء أجانب، تم استقدامهم لمراجعة المادة العلمية للمتحف المصري الكبير.
وأشار العناني، إلى أن أحد هؤلاء الخبراء هو واحد من أكبر علماء الآثار الإنجليز، وهو المسئول عن أهم بوابة أثار مصرية في العالم، وسيقوم بمراجعة الشق العلمي والمادة العلمية كخبير زائر، وستكون إقامته بجوار المتحف الكبير، ليتابع العمل بشكل مستمر.
دعا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم الأحد جماعة الحوثيين إلى إطلاق فوري وكامل للأسرى والمعتقلين ليقضوا شهر رمضان مع عائلاتهم ومراعاة الجوانب الإنسانية في هذا الشهر.
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مصر نجحت في جهودها للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الاتفاق ينص ببدء سريان نظام وقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف الليل.
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